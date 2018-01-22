FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Ипотеку под 6% семьям с детьми будут выдавать 46 банков


Недвижимость и строительство / Компании / Финансы / Потребительский рынок
  • # Ипотека
    © fotolia.com, pogonici

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Минфин России одобрил участие 46 банков в программе льготной ипотеки для семей с детьми под 6% годовых, распределив между ними лимит пропорционально заявкам, наибольшую долю кредитов выдадут Сбербанк SBER, ВТБ и "Абсолют банк", сообщила пресс-служба министерства.

В рамках стимулирования социальной и демографической политики в стране правительством РФ принято постановление "Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "АИЖК" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) ипотечным кредитам, предоставленным гражданам РФ, имеющим детей".

"Заявки на участие в программе субсидирования ипотеки для семей с детьми подали акционерное общество "АИЖК" и 46 кредитных организаций, в том числе 21 региональный банк. Участие в программе субсидирования одобрено всем кредитным организациям, подавшим заявки", - сообщил Минфин.

В соответствии с постановлением правительства РФ, утвержденный лимит средств на выдачу кредитов составил 600 миллиардов рублей. Приказом Минфина России средства распределены между банками и АИЖК пропорционально поданным заявкам. Наибольшую долю получили Сбербанк - 320,8 миллиарда рублей, ВТБ - 200 миллиардов рублей и "Абсолют банк" - 46,6 миллиарда рублей.

Версия для печати

Банки

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ