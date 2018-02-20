Минфин на аукционах 21 февраля предложит ОФЗ на 45,9 млрд руб

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Минфин РФ на аукционах 21 февраля предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на общую сумму 45,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

На первом аукционе ведомство предложит ОФЗ серии 26212 с погашением в январе 2028 года на 25,9 миллиарда рублей, на втором — ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 года на 20 миллиардов рублей.

Минфин РФ на предыдущих аукционах, состоявшихся 14 февраля, разместил ОФЗ двух серий на 44,3 миллиарда рублей при совокупном спросе 134 миллиарда рублей.