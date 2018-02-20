МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Во вторник вышел из печати "Вестник Банка России" № 15–16 /1969–1970/.

В "Вестнике..." опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

- указание № 4623-У от 27.11.2017 "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49384 от 22.12.2017, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/.