МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по долгосрочному депозитному рейтингу в иностранной и национальной валюте банка "Зенит" до позитивного с негативного, говорится в сообщении агентства,

Вместе с этим агентство подтвердило сам рейтинг банка на уровне "Ba3".

"Moody's улучшило прогноз по рейтингу банка "Зенит" до позитивного, что отражает недавнее укрепление его финансового положения, а также ожидания Moody's относительно того, что стратегическое значение банка для его контролирующего акционера - ПАО "Татнефть" TATN - будет со временем увеличиваться, и "Татнефть" будет оказывать ему еще большую поддержку", - поясняет агентство.

Как отмечает Moody's, готовность "Татнефти" поддержать банк "Зенит" подтверждается значительными вливаниями в него капитала и приобретением у банка объемного портфеля проблемных активов в 2017 году.

Агентство может повысить рейтинги банка "Зенит", если показатели его платежеспособности продолжат улучшаться, и эта тенденция будет сочетаться с большей стратегической привязкой банка к его ключевому акционеру. В то же время, отрицательное рейтинговое действие возможно при ухудшении показателей качества активов, что приведет к существенным убыткам и эрозии капитала. Кроме того, к понижению рейтингов могут привести любые признаки ослабления поддержки со стороны "Татнефти", пишет Moody's.