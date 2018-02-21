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СМИ: Братья Ананьевы в "тележках" вывезли из банка "Возрождение" 4,5 млрд руб


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Братья Дмитрий и Алексей Ананьевы уже после введения временной администрации в принадлежавшем им Промсвязьбанке смогли вывести из входящего в состав кредитной организации банк "Возрождение" около 4,5 млрд рублей наличными, пишет газета "Коммерсант" в среду.

Сами братья эту информацию назвали "полным бредом".

Со ссылкой на три независимых источника, знакомых с деталями операции, издание отмечает, что деньги были выведены в ночь на 28 либо 29 декабря прошлого 2017 года. Это произошло через две недели после введения регулятором временной администрации в Промсвязьбанк.

Один из собеседников рассказал о том, что средства были выведены из "Возрождения" перед Новым годом.

Источник, знакомый с ситуацией в банках, подтвердил газете сообщение о том, что братья получили на руки валюту, доллары и евро, на сумму, эквивалентную 4,5 млрд рублей. Он пояснил, что наличные вывозили из банка "в тележках".

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Санация Промсвязьбанка

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