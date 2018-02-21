СМИ: ЦБ требует поменять правила страхования в пользу социально уязвимых граждан

МОСКВА, 21 фев ПРАЙМ. Банк России на совещании с представителями крупнейших страховщиков на прошлой неделе объявил, что компаниям придется поменять правила страхования в пользу социально уязвимых граждан, пишет в среду газета "Ведомости" со ссылкой на одного из участников встречи и страховщика, знающего об ее итогах от другого участника совещания.

В обновленных правилах не должно быть ограничений на получение страховки или выплат для социально уязвимых граждан, в том числе, инвалидов, беременных и ВИЧ-инфицированных.

Предложения по изменениям компании должны направить регулятору до марта, ссылается газета на собеседников. В марте ЦБ должен сообщить о принятых мерах в администрацию президента РФ.

Отмечается, что проблема стала обсуждаться из-за отказов в выплате страховок заемщикам, оказавшимся в критической ситуации. При оформлении кредита банки часто предлагают заемщику застраховаться от несчастного случая или болезней, а также застраховать свою жизнь. Если эти риски реализовались, пока заемщик гасит кредит, страховщик выплачивает за него остаток задолженности.

При этом в договорах есть оговорки - например, страховка может не покрывать онкологию, туберкулез, инфаркт, цирроз печени и другие серьезные заболевания. Основанием для отказа могут стать заболевания, вызванные беременностью и родами или их осложнением, ссылается газета на отчет Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП). Основанием для отказа в выплате будет и заражение ВИЧ-инфекцией.

Кроме того, инвалиды часто не могут оформить страховку от несчастного случая или застраховать свою жизнь. Правилами некоторых страховщиков предусмотрен отказ в страховке при получении кредита, другие же продают полисы инвалидам только первой и второй группы, отмечает газета.