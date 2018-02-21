Чистая прибыль Lloyds Banking Group за 2017 г выросла на 41%

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Британская банковская группа Lloyds Banking Group, одна из крупнейших в стране, за 2017 год получила чистую прибыль в размере 3,547 миллиарда фунтов стерлингов (4,95 миллиарда долларов), что на 41% выше показателя за 2016 год, следует из финансовой отчетности организации.

В пересчете на акцию прибыль составила 0,04 фунта (0,06 доллара) против 0,03 фунта (0,04 доллара) годом ранее. Чистый процентный доход финорганизации вырос за год на 8% - до 12,32 миллиарда фунтов стерлингов (17,2 миллиарда долларов).

Банк также объявил, что планирует провести обратный выкуп акций объемом 1 миллиард фунтов стерлингов (1,4 миллиарда долларов). Предполагается, что программа начнется в марте 2018 года и будет завершена в течение 12 месяцев.

Lloyds отмечает, что 2017 год стал поворотным для группы. "В мае прошлого года правительство Великобритании вышло из капитала Lloyds Banking Group, и финансовая компания вернулась в частное владение. Это стало возможным благодаря значительному стратегическому прогрессу и хорошим финансовым показателям за последние годы, а также благодаря активной работе всех наших сотрудников", - отмечает банк.

В результате продажи своей доли в Lloyds государство выручило 21,2 миллиарда фунтов стерлингов (27,4 миллиарда долларов), что на 894 миллиона фунтов (1,16 миллиарда долларов) больше первоначальных инвестиций в финансовую организацию.

Банковская группа Lloyds Banking Group была образована в 2009 году в результате слияния Lloyds TSB и HBOS. Lloyds оказывает банковские услуги физическим и юридическим лицам, услуги страхования, а также управления пенсионными накоплениями. Штаб-квартира находится в Лондоне.