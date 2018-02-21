Минфин рассчитывает, что Промсвязьбанк в начале мая начнет работать как опорный банк ГОЗ

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Минфин России рассчитывает, что Промсвязьбанк PSBR в начале мая начнет работать как опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Мы все рассчитываем, чтобы банк заработал (как опорный банк для ГОЗ - ред.) в начале мая", - сказал Моисеев.

С середины декабря прошлого года Промсвязьбанк проходит процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. В январе же стало известно, что на его базе будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. При этом банковское сопровождение гособоронзаказа будет осуществляться одновременно с обычными операциями банка.

В Госдуме предложили схему передачи Промсвязьбанка в госсобственность >>

Организация на базе Промсвязьбанка опорного банка для ГОЗ потребует принятия двух законопроектов. Один из них – о передаче банка в госсобственность - Госдума в среду приняла сразу во втором чтении. Третье чтение запланировано на четверг.

Второй законопроект, который будет прописывать механизмы деятельности банка, по словам Моисеева, будет принят Госдумой в весеннюю сессию. "Хочется, чтобы этот законопроект был в таком формате, чтобы он всех устраивал. Он должен быть принят полностью в весеннюю сессию, такая задача перед нами стоит", - сказал замминистра.

При этом, чтобы банк начал работу в новом качестве, нужно лишь принять первый законопроект и включить банк в перечень банков, уполномоченных работать с ГОЗ. "Для того чтобы начать работать, этого достаточно. Все остальные вещи - это уже улучшения и углубления", - пояснил Моисеев.