Moody's: ЦБ будет нелегко найти покупателя на объединенные "Открытие" и Бинбанк

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. ЦБ РФ будет нелегко найти покупателя на объединенные "ФК Открытие" и Бинбанк, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Банк России в прошлом году взял на санацию через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных российских банка: в августе и сентябре ЦБ объявил о санации банка "ФК Открытие" и Бинбанка, в середине декабря - Промсвязьбанка PSBR.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина в начале февраля говорила, что внутри ЦБ принято решение объединить "Открытие" и Бинбанк. А глава "Открытия" Михаил Задорнов пояснял, что объединение нужно для синергии - такой банк быстрее выйдет на рентабельность, и, соответственно, - на рынок. Процесс объединения, по его словам, планируется провести в течение девяти-двенадцати месяцев.

"Продажа объединенного эмитента (ФК "Открытие" и Бинбанк - ред.) частным инвесторам будет нелегкой, учитывая его большой размер и слабый интерес инвесторов к капиталу российских банков. Если продажа частным инвесторам или одному из государственных банков не будет реализована, ФК "Открытие"-Бинбанк может стать очередным государственным банком", - говорится в обзоре.

Относительно Промсвязьбанка эксперты Moody's видят главный риск в том, что он может стать объектом санкций США из-за "его новой роли в качестве специализированного банка для российской оборонной промышленности", что ограничит спектр услуг и приведет к потере некоторых клиентов.

Moody's также полагает, что все три банка будут испытывать трудности с улучшением своих финансовых результатов в течение следующих 12-18 месяцев. С другой стороны, их чистая процентная маржа может улучшиться за счет поддержки со стороны Банка России.