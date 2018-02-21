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Кудрин предрек криптовалютам большое будущее


Компании / Финансы

ПЕРМЬ, 21 фев - ПРАЙМ. Криптовалюты имеют большое будущее, однако по мере повышения безопасности их использования, а этот процесс займет минимум два года, считает глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов Алексей Кудрин.

Отвечая в среду на вопросы участников молодежного форума Пермского края о будущем цифровых валют, он призвал не делать пока окончательных выводов.

"Нам потребуется не меньше двух, а то и трех лет, чтобы разработать стандарты криптовалют, в том числе для защиты их пользователей", - сказал Кудрин.

"Тем не менее, я считаю, у криптовалюты большое будущее, но по мере стандартизации, по мере решения технических вопросов, чтобы не было мошенничества и хакерских взломов. Вот вы сегодня биткоин намайнили или купили, потеряли код и потеряли сбережения. Поэтому по мере выстраивания решений и задач минимум через два года уже какие-то выводы сложатся о криптовалюте полностью", - добавил экс-глава Минфина.

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