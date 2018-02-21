Спрос на 12-летние евробонды Белоруссии на $600 млн превысил $3 млрд

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Спрос инвесторов на 12-летние еврооблигации Белоруссии объемом 600 миллионов долларов превысил 3 миллиарда долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, финальный ориентир доходности установлен в диапазоне 6,2-6,25%. Первоначальный ориентир доходности составлял около 6,5%. Ценные бумаги страна намерена разместить в среду.

Республика с 15 февраля провела в США и Лондоне встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов в долларах. Белоруссия планировала разместить бумаги с погашением через 10-12 лет, в зависимости от рыночных условий.

Организаторами выступают Citi и Raiffeisen Bank International AG.