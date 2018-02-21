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Число регионов со средней выплатой по ОСАГО более 100 тыс руб в 2017 г выросло вдвое — РСА


Компании / Финансы

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Количество регионов со средней выплатой по ОСАГО более 100 тысяч рублей в 2017 году выросло вдвое по сравнению с 2016 годом, сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

"Почти все общероссийские показатели демонстрируют рост. Это означает, что картина в ОСАГО не меняется, кризис нарастает, мошенничество усиливается, несмотря на предпринимаемые меры. Причем ситуация по России очень неравномерная — в ряде регионов эти показатели зашкаливают. Например, в 13 субъектах РФ средняя выплата выше 100 тысяч рублей, в том числе максимальная величина — 160 тысяч рублей. Годом ранее таких регионов с зашкаливающими средними выплатами по ОСАГО было почти в 2 раза меньше", — отметил Юргенс, слова которого приводятся в пресс-релизе объединения.

Президент союза отметил, что по сравнению с 2016 годом ряд регионов ухудшил свои позиции в рейтинге, ряд - улучшил. В первой двадцатке, то есть "красной" зоне, которая отражает максимально критические показатели, по итогам 2017 года появились новички: Приморский край (по итогам 2016 года был на 30 месте), Свердловская область (с 32 места), Астраханская область (с 26), Воронежская область (с 21 места), Красноярский край (с 35 места), Дагестан (с 25 места), Ярославская область (с 29 места). Лидерами этого антирейтинга являются Северная Осетия, Карачаево-Черкесия и Волгоградская область.

"Причем в ряде случаев выпадение региона из "красной" зоны в пограничную "желтую" не обязательно означает, что в регионе улучшилась ситуация с ОСАГО. Это может происходить за счет того, что более высокими темпами нарастали негативные тенденции в других субъектах РФ", — добавил Юргенс.

В целом по России частота страховых случаев по итогам 2017 года составила 5,5% (по итогам 2016 года — 5,8%), средняя выплата — 78,301 тысячи рублей (за 2016 год — 71,768 тысячи рублей), доля судебных выплат в общей сумме оплаченных убытков 18,2% (за 2016 год — 13,8%), отношение судебных расходов к сумме основного требования — 109% (за 2016 год — 100%), уровень выплат с учетом нормы РВД — 95% (по 2016 год — 91%).

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