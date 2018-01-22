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"Возрождение": Ананьевы никогда не держали вклады в банке


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Основные владельцы Промсвязьбанка PSBR братья Алексей и Дмитрий Ананьевы никогда не держали вклады в банке "Возрождение", заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

Банк "Возрождение" VZRZ входит в одну группу с Промсвязьбанком, который санируется через контролируемый ЦБ фонд. В рамках этого механизма ЦБ вложит средства в Промсвязьбанк и станет его основным собственником вместо Ананьевых. С другой стороны регулятор указал, что собственники санированных банков не могут контролировать другие банки, и предписал Ананьевым сократить долю в акционерном капитале "Возрождения" до 10%. Согласно последним раскрытым данным, по состоянию на 5 октября Ананьевым через нидерландскую Promsvyaz Capital B.V. принадлежало 52,73% акций "Возрождения".

В среду газета "Коммерсант" написала, что братья Ананьевы после объявления о санации Промсвязьбанка обналичили примерно 4,5 миллиарда рублей со своих счетов в "Возрождении". При этом в статье издания слово "вклады" указывается только в заголовке, а в самом тексте статьи говорится про изъятие средств с банковских счетов.

"Алексей и Дмитрий Ананьевы никогда не имели вкладов в банке "Возрождение" и, соответственно, не могли производить по ним операций со снятием наличных", - сказали в пресс-службе "Возрождения", не уточнив, были ли в банке открыты другие виды счетов Ананьевых или их структур.

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