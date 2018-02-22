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СМИ: Швейцария проверяет свои банки в связи с расследованием коррупции в PDVSA


Компании / Финансы / Банки
  • *Центральный банк Швейцарии
    © fotolia.com, HappyAlex

МЕХИКО, 22 фев - ПРАЙМ. Власти Швейцарии проводят расследование о соблюдении рядом банков страны норм по предотвращению отмывания денег в связи с коррупционной схемой в венесуэльской PDVSA, сообщило издание Globovision.

Представитель профильного регулятора FINMA Винсент Матис подтвердил, что он находится в контакте с различными банками по делу PDVSA.

Регулятор в том числе изучает, в какой мере применялись нормы страны, направленные на предотвращение коррупции. FINMA расследует признаки нарушения антикоррупционного законодательства не только по делу PDVSA, но и в целом по южной Америке, уточнил он.

Регулятор отказался раскрывать названия банков, однако, по данным издания Tages-Anzeiger, речь идет в том числе о Credit Suisse. Газета также утверждает, что экс-министр энергетики Венесуэлы Нервис Вильялобос получил миллионы долларов взяток в обмен на льготы при выдаче лицензий.

Ранее Швейцария перевела США 51 миллион долларов, замороженный в связи с расследованием в США коррупции в PDVSA.

PDVSA начала расследование в связи с судебным процессом в США по делу о коррупции при заключении госкомпанией ряда контрактов и признала факт мошенничества в процессе закупок. Министерство нефти Венесуэлы заявило о начале проверки контрактов PDVSA и ее предприятий.

В октябре комиссия подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Венесуэлы представила доклад о случаях хищения 11 миллиардов долларов в PDVSA в 2004-2011 годах. Бывший глава компании Рафаэль Рамирес назвал документ лживым и заявил, что оппозиция действует безответственно и лжет, продвигая кампанию по дискредитации лидеров революции в стране.

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