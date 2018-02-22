ЦБ утвердил план санации банка "Советский"

МОСКВА, 22 фев ПРАЙМ. Банк России утвердил план санации банка "Советский", функции временной администрации возложены на Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), сообщает регулятор в среду.

"Банк России утвердил план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства акционерного общества "Банк "Советский". В рамках реализации плана... на ООО "УК ФКБС" с 22 февраля 2018 года возложены функции временной администрации по управлению АО "Банк "Советский", — говорится в сообщении.

Одной из первоочередных задач временной администрации является проведение анализа финансового положения банка с целью определения перспектив дальнейшей реализации мер по предупреждению банкротства. Иные предусмотренные планом участия ЦБ меры обеспечат бесперебойную деятельность банка по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств, добавил регулятор.