РусЮгбанк будет присоединен к банку "Национальный стандарт"

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Банк России запускает процедуру реорганизации банка "Национальный стандарт" в форме присоединения к нему "Русского Южного банка", сообщает пресс-служба регулятора.

"Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации в соответствии с требованиями части 5 статьи 23 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 "О банках и банковской деятельности» сообщает о начале процедуры реорганизации Акционерного общества Банк "Национальный стандарт" в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества коммерческого банка "Русский Южный банк".

По данным БИР Аналитик, на 1 января текущего года "Национальный стандарт" занимал 143 место в банковской системе РФ с активами в размере 25,9 млрд рублей, собственные средства составляли 9,3 млрд. "Русский Южный банк" занимал 224 место, активы составляли 9,7 млрд рублей, собственные средства - 1,7 млрд рублей.