Первый замглавы банка "Россия" Клишин стал и.о. председателя правления

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Исполняющим обязанности председателя правления банка "Россия" назначен первый заместитель председателя правления Михаил Клишин, сообщается на сайте банка.

"С 21 февраля обязанности председателя правления АО "АБ "Россия" исполняет Михаил Алексеевич Клишин, ранее занимавший пост первого заместителя председателя правления банка", - говорится в сообщении.

Клишин работает в банке "Россия" с 1995 года.

Возглавлявший банк с 2015 года Андрей Хоробров, переходит на новую должность.

По данным БИР Аналитик, на 1 января банк "Россия" занимал 13 место в банковской системе РФ с активами 933,8 млрд рублей.