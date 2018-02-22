Чистая прибыль Barclays за 2017 г выросла на 10%

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль британского банковского гиганта Barclays до вычета налогов по итогам 2017 года составила 3,541 миллиарда фунтов стерлингов (4,568 миллиарда долларов), что на 10% больше показателя прошлого года, следует из отчетности кредитной организации.

В пересчете на одну обыкновенную акцию базовый убыток за год составил 0,103 фунта (0,13 доллара) против прибыли в 0,104 фунта (0,13 доллара) в 2016 году. Чистый операционный доход Barclays за прошедший год сократился на 2% - до 18,74 миллиарда фунтов (24,175 миллиарда долларов). На конец 2017 года средний курс фунта к доллару составлял 1,29 доллара за фунт.

По итогам четвертого квартала 2017 года прибыль банка сократилась до 93 миллионов фунтов (123,69 миллиона долларов) против 330 миллионов фунтов (438,9 миллиона долларов) за аналогичный квартал предыдущего года, что почти в 3,5 раза меньше.

В пересчете на одну обыкновенную акцию базовый убыток составил 0,073 фунта (0,097 доллара) против прибыли в 0,008 фунта (0,01 доллара) в аналогичном периоде 2016 года. При этом чистая операционная прибыль выросла на 2,5% - до 4,449 миллиарда фунтов (5,917 миллиарда долларов). Средний курс фунта к доллару за последние три месяца 2017 года составил 1,33 доллара за фунт.

В отчете отмечается, что банк выплатил 901 миллион фунтов в связи с принятием налоговой реформы в США, а издержки, связанные с продажей доли в Barclays Africa, оцениваются в 2,525 миллиарда фунтов (в сумме оба показателя - около 4,4 миллиарда долларов). "2017 год стал годом значительного стратегического прогресса для Barclays", - подытожил в релизе гендиректор банка Джеймс Стэли (James E. Staley), отмечая продажу доли в Barclays Africa, закрытие непрофильного подразделения, создание сервисной компании, а также обособленного банка в Великобритании.

Базирующийся в Лондоне банк Barclays был образован в 1690 году. В настоящее время Barclays является одной из крупнейших финансовых и банковских групп в Великобритании и в мире.