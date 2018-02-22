Чистые покупки нерезидентами ОФЗ в январе составили 79,3 млрд руб

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Нетто-покупки государственных облигаций РФ иностранными инвесторами в январе составили 79,3 миллиарда рублей по биржевым данным, что является максимумом с августа 2017 года, говорится в документе Банка России "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

В ЦБ отмечают, что из этого объема 40,3% пришлось на сделки на вторичном рынке, поскольку на аукционах Минфина России большую часть выпусков выкупали внутренние инвесторы. Среди них наиболее активными покупателями были системно значимые банки, которые могли увеличить спрос на ОФЗ из-за сезонно низкой активности размещения на рынке корпоративных облигаций, считают в ЦБ.

Активность иностранных инвесторов на рынке акций была ещё более высокой. По биржевым данным, российские "дочки" иностранных банков и нерезиденты вложили в российские акции около 28,9 миллиарда рублей и были фактически единственными нетто-покупателями на рынке.

Основной объем сделок пришелся на "голубые фишки", преимущественно нефтегазового сектора, привлекательность которых выросла благодаря росту мировых цен на нефть. Это в свою очередь позволило российскому рынку акций продемонстрировать рост больший, чем у других стран с формирующимся рынком. С начала 2018 года индекс MSCI Russia (фондовый индекс российского рынка акций, рассчитывающийся международной аналитической компанией MSCI Inc) вырос 9,5%, в то время как MSCI EM (фондовый индекс, отражающий динамику рынков акций стран с формирующимся рынком) прибавил 5,9%.