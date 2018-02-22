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ЦБ: Волатильность курса рубля в январе оставалась вблизи минимумов с начала 2014 г


Компании / Финансы / Рынки / Валюта

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Начало 2018 года было позитивным для российского финансового рынка, волатильность курса рубля в январе оставалась вблизи своих минимальных значений с начала 2014 года, говорится в подготовленном ЦБ обзоре "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

Рубль в январе уверенно укрепился к доллару (на 2,5%), хотя и сдал позиции против евро (на 0,8%) на фоне роста курса европейской валюты на рынке форекс с 1,2 доллара до выше 1,25 доллара. Подорожавшая на 6% нефть поддержала национальную валюту РФ.

"Волатильность курса рубля и его эластичность по нефти в январе 2018 года практически не изменились и оставались вблизи своих минимальных значений с начала 2014 года", - говорится в документе ЦБ.

Он отмечает, что позитивному началу 2018 года российским финансовым рынком способствовал глобальный рост спроса на активы стран с формирующимися рынками и продолжение "ралли" на рынке нефти. "На этом фоне рубль укрепился на 2,6%, премия за риск на Россию снизилась до минимумов с 2008 года, а иностранные инвесторы вновь стали наращивать длинные позиции по рублевым активам", - указывает регулятор.

На валютном рынке рост длинных рублевых позиций иностранных инвесторов проявлялся в увеличении продаж иностранной валюты и рублевого кредитования на рынке валютных свопов. "По оценкам Банка России, рублевое нетто-кредитование нерезидентов на рынке валютных свопов в январе выросло на 3 миллиарда долларов и достигло порядка 10 миллиардов долларов", - пишут авторы обзора.

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