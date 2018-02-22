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ЦБ: Рост потребкредитования в РФ пока не несет существенных инфляционных рисков


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Рост потребительского кредитования в РФ является индикатором отхода россиян от сберегательной модели и пока не несет существенных инфляционных рисков, говорится в документе ЦБ "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

"Восстановление потребительского сегмента кредитного рынка после спада 2014-2016 года отражает улучшение настроений населения и служит индикатором роста склонности населения к потреблению. При этом рост потребительского кредитования пока не несет существенных инфляционных рисков", - говорится в обзоре.

Отмечается, что положительная динамика остатков средств на депозитах и текущих счетах нефинансовых организаций - прирост в 2017 году составил 1,1 триллиона рублей против сокращения на 2 триллиона рублей годом ранее - наряду с восстановлением розничного кредитования на фоне роста реальных заработных плат может служить косвенным индикатором постепенного отхода населения от сберегательной модели поведения.

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