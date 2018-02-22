Проведена первая сделка с использованием блокчейна на рынке нефтепродуктов РФ

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Независимый трейдер на рынке нефтепродуктов России - "Петролеум Трейдинг" - начал сделки с использованием технологии блокчейн, сообщили агентству "Прайм" в компании.

По словам управляющего партнера "Петролеум Трейдинг" Максима Дьяченко, компания в течение года намерена использовать блокчейн в сделках со всеми своими бизнес-партнерами, а в конце 2018 года планирует проведение ICO.

"21 февраля 2018 года нами были проведены первые сделки с нефтепроудктами на блокчейн. Сделки были заключены на поставку бензина 92-го бензина. Первыми покупателями стали крупная частная сеть АЗС в Омской области "Топлайн" и мелкооптовый дистрибьютер в Ростовской области "Рс-Ойлопт". Поставка товара клиентам будет осуществляться с Омского НПЗ и Астраханского ГПЗ", - сообщил Дьяченко.

Участники рынка подтвердили заключение сделок на покупку нефтепродуктов с "Петролеум трейдинг". Особо подчеркивается простота и удобство процесса закупок нефтепродуктов, в котором используется технология блокчейн. При этом участники рынка надеются, что блокчейн получит дальнейшее распространение в России, что позволит обеспечить прозрачность внутреннего рынка нефтепродуктов.