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ФАС разрешит ВТБ купить блокпакет акций "Магнита"


Компании / Экономика / Финансы / Потребительский рынок / Банки / Розничная торговля

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по ходатайству ВТБ о покупке блокпакета "Магнита" MGNT точно будет положительным, сообщил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.

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"Оно будет точно положительным, никакой проблемы я не вижу. Банк не имеет активов в этой сфере, никакой монополизации не происходит", - сказал Артемьев.

Глава антимонопольной службы выразил уверенность в том, что ВТБ купил бумаги "Магнита" для дальнейшей перепродажи.

"Когда госбанк покупает - это не значит, что он покупает для того, чтобы не перепродать. Я уверен, что ВТБ купил этот актив для перепродажи, у них сейчас, наверно, есть проектируемый покупатель или покупатели", - добавил он.

Напомним, что 16 февраля ВТБ заключил соглашение о покупке 29,1% акций ритейлера "Магнит" у основателя сети Сергея Галицкого. Сумма сделки составит 138 миллиардов рублей. Федеральная антимонопольная служба РФ получила ходатайство банка и рассмотрит его в установленные сроки. Сам Галицкий сложил с себя полномочия гендиректора и покинет совет директоров ритейлера, однако сохранит 3% акций "Магнита".

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