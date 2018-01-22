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Арбитражный суд признал недействительными итоги торгов на площадке "Сбербанк-АСТ"


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 22 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы принял решение признать торги, проведенные на площадке "Сбербанк-АСТ" весной прошлого года, недействительными и отменил заключенный по их итогам госконтракт.

На торговой площадке "Сбербанк-АСТ" в марте 2017 года проводились электронные торги, на которых разыгрывался контракт на оказание банковских услуг в пользу ФКУ "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России". 

В торгах участвовали ВТБ VTBR и Сбербанк SBER, победителем стал последний. ВТБ оспаривал результаты торгов, ссылаясь на то, что в момент проведения аукциона на электронной площадке произошел технический сбой.

В пресс-службе ВТБ агентству "Прайм" заявили, что приветствуют принятое решение арбитражного суда Москвы.


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