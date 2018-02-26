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Банки РФ в январе нарастили объем кредитования граждан в 1,6 раза


Компании / Финансы

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Банки РФ за январь 2018 года выдали гражданам 2,58 миллиона новых кредитов, что на 23% больше, чем годом ранее, при этом объем кредитования увеличился в 1,6 раза и составил 417,35 миллиарда рублей, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

"Всего в январе 2018 года было выдано 2,58 миллиона новых кредитов общим объемом 417,35 миллиарда рублей. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 23%, при этом объемы кредитования увеличились сразу на 60%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидером по темпам роста количества и объемов новых кредитов в январе стал сегмент кредитных карт. Количество новых карт выросло в 1,7 раза в годовом выражении, при этом объемы одобренных лимитов выросли в 2,3 раза. В январе было выдано 669,61 тысячи новых карт с общим лимитом 49,64 миллиарда рублей. Средний лимит по карте увеличился на 35%, до 74 тысяч рублей.

По данным ОКБ, высокие темпы роста показал и сегмент ипотечного кредитования. Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в январе, выросло в 1,8 раза, денежные объемы кредитования выросли в 1,9 раза. За месяц было выдано 62,91 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму порядка 117,5 миллиарда рублей. Средний размер нового ипотечного кредита вырос на 4% и составил 1,87 миллиона рублей.

В сегменте автокредитования количество новых кредитов выросло на 18%, объемы выдач увеличились на 26%. В январе было выдано 26,52 тысячи кредитов на 20,23 миллиарда рублей. Средний размер нового автокредита составил 763 тысячи рублей, увеличившись на 7%. В сегменте кредитов наличными количество новых кредитов выросло на 10%, при этом объем кредитования увеличился на 43%. Было выдано 1,82 миллиона кредитов наличными на 227,65 миллиарда рублей, а средний размер выданного кредита наличными вырос на 29%, до 125 тысяч рублей.

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