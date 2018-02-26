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ВТБ в 2017 году нарастил чистую прибыль по МСФО в 2,3 раза


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО по итогам 2017 года составила 120,1 миллиарда рублей, увеличившись в 2,3 раза по сравнению с 2016 годом, следует из отчета второго по активам российского банка.

Расходы ВТБ на резервы за год сократились на 18,6% - до 171,9 миллиарда рублей.

В четвертом квартале чистая прибыль группы увеличилась в 2,5 раза - до 44,8 миллиарда рублей, отчисления в резервы снизились на 16,7%, до 53,7 миллиарда рублей.

Таким образом, показатель прибыли оказался выше консенсус-прогноза РИА Новости, составленного на основании опроса аналитиков. Эксперты ожидали чистую прибыль в размере 104,4 миллиарда рублей по итогам 2017 года и 29,15 миллиарда рублей в четвертом квартале. Расходы на резервы по итогам 2017 года оказались хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали их на уровне 163,1 миллиарда рублей, при этом по итогам четвертого квартала они прогнозировались на уровне 45,3 миллиарда рублей.

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