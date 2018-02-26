Dropbox готовится к проведению IPO

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Dropbox Inc., которая занимается облачными хранилищами данных, в пятницу приподняла завесу над давно ожидаемым публичным размещением акций, которое может стать одним из крупнейших технологических дебютов за последние несколько лет, сообщает Dow Jones со ссылкой на The Wall Street Journal.

В финансовых документах 11-летней компании говорится, что ее выручка превышает 1 млрд долларов, убытки постепенно сокращаются, а за подписку платят 11 млн ее пользователей. Тем не менее рост выручки Dropbox в последнее время замедляется, а подавляющее большинство из более чем 500 млн подписчиков пользуются ее услугами бесплатно.

Компания из Сан-Франциско позволяет индивидуальным и корпоративным пользователям хранить и управлять файлами в облачном хранилище. По словам осведомленных источников, ее стоимость, предположительно, составит порядка 7-8 млрд долларов. Согласно Dealogic, с учетом такой оценки размещение акций Dropbox может стать крупнейшим IPO с дебюта Snap Inc., состоявшегося в марте 2017 года.

Хотя Dropbox и ее андеррайтеры могут изменить цену размещения вплоть до ночи перед началом торгов, IPO компании, вероятно, будет оценено гораздо ниже 10 млрд долларов. Именно в такую сумму Dropbox оценивалась в 2014 году при привлечении частного капитала.

Dropbox, которая ранее в конфиденциальном порядке подала документы для IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), в пятницу опубликовала документы по форме S-1. Это было сделано в преддверии продажи акций, которая может начаться на наделе с 19 марта.

В документах сказано, что выручка Dropbox за прошлый год составила 1,11 млрд долларов, а чистый убыток достиг 111,7 млн долларов.

В последнее время рост выручки замедляется: с 2016 по 2017 год рост снизился до 31% с 40% с 2015 по 2016 год. Но при этом сократились и убытки Dropbox – с 325,9 млн долларов в 2015 году и 210,2 млн долларов в 2016 году до 111,7 млн долларов в 2017 году.

По информации компании, она никогда не получала годовую прибыль, что является достаточно обычной ситуацией для капиталоемких технологических стартапов, стремящихся выйти на биржу.

В документах Dropbox указала, что прогнозирует повышение расходов в ближайшее время. Ее операционные расходы в последнее время резко выросли: с 2015 по 2016 год – на 25%, а с 2016 по 2017 год – на 31%.

Dropbox, которая позволяет пользователям в облаке хранить и изменять документы, фотографии и другие файлы, является одним из так называемых первых стартапов со стоимостью от 1 млрд долларов. Компания была основана в 2007 году Дрю Хьюстоном и Арашем Фирдоуси, студентами факультета информатики Массачусетского технологического института. Теперь у нее свыше 500 млн зарегистрированных подписчиков, большинство из которых пользуется ее основной бесплатной услугой по ограниченному хранению данных. Кроме того, свыше 300 000 команд используют сервис Dropbox Business, который обеспечивает больше возможностей для хранения, а также средства для управления файлами. Его стартовая цена для группы из трех пользователей составляет 12,50 доллара в месяц.

В последние месяцы индексные фонды и SEC выступают против структуры с акциями двух классов. Несмотря на это, Dropbox настаивает на двухклассной структуре акций, которая обеспечит основателям и некоторым инвесторам 10 голосов на акцию против одного голоса на акцию для инвесторов, приобретающих бумаги на публичных рынках.

Генеральному директор Хьюстону принадлежит примерно 25% акций компании. Его пакет может быть оценен в сумму до 2 млрд долларов, однако эта оценка будет зависеть от цены размещения бумаг при IPO. Сооснователь Dropbox Фирдоуси владеет примерно 10% акций компании.