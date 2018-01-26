Моисеев: Обсуждение передачи части капитала ВТБ и Сбербанка Промсвязьбанку идет тяжело

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Дискуссия в правительстве РФ со Сбербанком и ВТБ по поводу передачи ими части капитала Промсвязьбанку PSBR вместе с активами по гособоронзаказу идёт тяжело, законопроект о такой обязанности для банков будет дорабатываться до середины марта, сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев журналистам.

"Тяжело", - сказал Моисеев, отвечая на вопрос, как идёт дискуссия в правительстве РФ о несогласии Сбербанка SBER и ВТБ при передаче своих активов и кредитов по гособоронзаказу передавать в Промсвязьбанк и часть капитала.

"Законопроект сейчас досогласовывается. У нас появились новые замечания со стороны министерства обороны и Федерального казначейства. Мы его направили в Счетную палату, пока не получили позиции. Думаю, нам надо ещё пару недель поработать над текстом", - также сообщил замминистра.

На базе Промсвязьбанка создается опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Министр финансов Антон Силуанов в середине февраля говорил, что обсуждается вариант передачи Промсвязьбанку от других банков кредитов санкционным компаниям на общую сумму до 1 триллиона рублей вместе с соответствующим капиталом.

Передача "санкционных" активов банков в Промсвязьбанк будет для кредитных организаций добровольной, но при этом банки, которые захотят передать такие активы, должны будут передать и соответствующий капитал, уточнял позднее сам Моисеев.

Главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, в свою очередь, в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи тогда же заявляли, что выступают против передачи части капитала возглавляемых им банков Промсвязьбанку вместе с кредитным портфелем и всеми активами оборонных предприятий.