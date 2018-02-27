Арбитраж Москвы отклонил иск "Онэксима" к "Открытие Холдингу" на 1,4 млрд руб

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск компании Onexim Holdings Limited, входящей в группу "Онэксим" Михаила Прохорова, о взыскании с "Открытие Холдинга" более 1,4 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"В иске отказать", - сказала судья Екатерина Иванова.

Истец требовал расторгнуть договор облигационного займа, а также взыскать с ответчика номинальную стоимость облигаций.

ОНЭКСИМ

Как пояснил в суде представитель истца, более 1,3 миллиарда облигаций "Открытие Холдинга" были приобретены компанией Onexim Holdings Limited 1 сентября 2017 года у одной из взаимозависимых компаний группы "Онэксим", специализирующейся на финансах. Спустя три недели, 22 сентября, истец направил ответчику уведомление о расторжении облигационного займа и досрочном погашении облигаций. Такое решение, по словам представителя истца, было принято в связи с ухудшением финансового состояния эмитента, в частности, с учетом информации о возможной санации банка "ФК Открытие".

Как сообщил представитель Onexim Holdings, 18 сентября истец получил от ответчика сообщение о проведении собрания держателей облигаций. На состоявшемся впоследствии собрании, в котором истец участия не принимал, было принято соглашение о новации, которым были изменены условия облигационного займа, в частности, сокращено с 26 до 24 количество купонных периодов, а выплаты по ближайшему купонному периоду перенесены на год, на октябрь 2018 года. По мнению истца, новация является односторонним изменением существенных условий договора займа, что также является основанием для его расторжения.

ОТКРЫТИЕ

Представитель ответчика заявил в суде, что законодательство, регулирующее обращение облигаций, было соблюдено эмитентом полностью. "Ни одного замечания ни от ЦБ, ни от других владельцев облигаций ответчик не получил", - сказал представитель "Открытия". Он также сообщил, что досрочное погашение облигаций не предусмотрено ни одним документом.

По словам представителя ответчика, в случае несогласия с решением собрания владельцев облигаций истец должен был его оспорить, однако этого не сделал. "Оснований для расторжения договора не существует", - сказал представитель "Открытие Холдинга".

Какими мотивами руководствовался суд первой инстанции, отклоняя иск, станет известно после публикации полного текста решения. Судебный акт вступит в силу через месяц, если на него не будет подана апелляция.

"Онэксим" - один из частных российских инвестиционных фондов, имеющий диверсифицированный портфель инвестиций в горнорудной промышленности, финансовом секторе, недвижимости, энергетике и высоких технологиях.

"Открытие Холдинг" - частная российская финансовая группа, которая являлась ключевым акционером крупнейшего российского частного банка "ФК Открытие". В настоящее время банк проходит процедуру санации через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. О санации было объявлено 29 августа 2017 года. По новому механизму ЦБ становится основным собственником санируемого банка с последующей продажей частному инвестору.