Калининградский янтарный комбинат начал оценку готовности к IPO

КАЛИНИНГРАД, 27 фев - ПРАЙМ. "Калининградский янтарный комбинат", входящий в госкорпорацию "Ростех", начал оценку готовности к первичному публичному размещению акций (IPO), пока ожидает, что подготовка к нему займет не меньше двух лет, заявил гендиректор предприятия Михаил Зацепин на пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что принципиальное решение о выводе комбината на IPO уже принято советом директоров "Ростеха".

"Мы пригласили серьезных специалистов, которые оценят наши возможности, ... сможем ли мы соответствовать тем параметрам и требованиям, которые предъявляются для размещения. По времени, думаю, на это уйдет минимум два года. Сейчас начнет работу рабочая группа, будет более понятно по срокам", - сказал Зацепин. "Представители компании прибыли на комбинат только вчера, сегодня у нас должна состояться первая рабочая встреча", - уточнил он.

"Публичное размещение на открытой бирже даст дополнительное привлечение средств. Думаю, что это будет определенным этапом дальнейшего развития и модернизации предприятия. Но нужно соответствовать требованиям. Понятно, что на 800% за 2018 год мы не увеличим ни прибыль, ни выручку, но даже если брать во внимание те плановые показатели, которых мы достигли в 2017 году, думаю, что не только в рамках региона, но и на федеральном уровне мы выглядим неплохо", - добавил гендиректор.

По данным комбината, его выручка в 2017 году увеличилась в 3,3 раза по сравнению с 2016 годом - до 3,977 миллиарда рублей, чистая прибыль - в 8,4 раза, до 1,759 миллиарда рублей.

АО "Калининградский янтарный комбинат" - единственное в России и крупнейшее в мире предприятие, ведущее промышленную добычу янтаря. В месторождениях, которые разрабатывает комбинат, сосредоточено до 90% разведанных мировых запасов минерала, возраст которого составляет 50 миллионов лет. Запасы янтаря в границах горного отвода предприятия составляют свыше 110 тысяч тонн.