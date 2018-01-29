Минфин: Закон не будет обязывать конкретные банки передавать "санкционные" активы ПСБ

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Законопроект, который будет прописывать механизмы деятельности Промсвязьбанка PSBR как опорного банка ГОЗ, не будет содержать конкретных названий банков, которые должны передать свои "санкционные" активы Промсвязьбанку, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

По его словам, этот вопрос может быть увязан с тем, является ли банк уполномоченным по гособоронзаказу или нет.

Изначально речь шла о том, что передача "санкционных" активов банков в Промсвязьбанк будет для кредитных организаций добровольной. При этом банки, которые захотят передать такие активы, должны будут передать и соответствующий капитал.

"Там будет привязано, исполняет ли банк работу по ГОЗ или нет… Предположительно, если будет поддержана такая формулировка, то вопрос передачи/непередачи (активов - ред.) будет увязан с тем, уполномочен банк правительством или не уполномочен", - ответил Моисеев на вопрос, по каким критериям в законопроект будут включаться банки, которые должны будут передать свои "санкционные" активы в Промсвязьбанк. Моисеев: Обсуждение передачи части капитала ВТБ и Сбербанка Промсвязьбанку идет тяжело

"Проект еще не досогласован, поэтому совсем уж говорить, как там точно будет, я не готов", - добавил замминистра.

ОПОРНЫЙ БАНК С ВЕСНЫ

Минфин России рассчитывает, что Промсвязьбанк в начале мая начнет работать как опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам, рассказывал Моисеев на прошлой неделе.

Организация на базе Промсвязьбанка опорного банка для ГОЗ потребует принятия двух законов. Один из них — о передаче банка в госсобственность — Госдума приняла 22 февраля.

Второй законопроект, который будет прописывать механизмы деятельности банка, как ожидается, будет принят Госдумой в весеннюю сессию.

ТЯЖЕЛАЯ ДИСКУССИЯ

Министр финансов Антон Силуанов в середине февраля говорил, что обсуждается вариант передачи Промсвязьбанку от других банков кредитов санкционным компаниям на общую сумму до 1 триллиона рублей вместе с соответствующим капиталом. Братья Ананьевы разделили активы после санации Промсвязьбанка

Главы Сбербанка SBER и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи заявляли, что выступают против передачи части капитала возглавляемых ими банков Промсвязьбанку вместе с кредитным портфелем и всеми активами оборонных предприятий.

Моисеев 26 февраля отметил, что дискуссия с ВТБ и Сбербанком по этому вопросу идет "тяжело".

СПИСОК УПОЛНОМОЧЕННЫХ

Деньги "оборонки", согласно закону, можно размещать только в банках, удовлетворяющих сразу трем критериям: находящихся под контролем РФ или ЦБ, с капиталом не менее 100 миллиардов рублей и имеющих лицензию на проведение работ, связанных с гостайной.

Сейчас в число таких банков входят ВТБ, Сбербанк, банк "Россия", Газпромбанк, банк "Санкт-Петербург", Новикомбанк, ВБРР, Россельхозбанк. В ноябре стало известно, что кандидатом для включения в этот перечень ЦБ рассматривал Промсвязьбанк, однако официального подтверждения этой информации с тех пор не последовало.

Правительство РФ по согласованию с президентом также вправе отнести к категории уполномоченных банк, имеющий положительный опыт обслуживания ГОЗа, с капиталом менее 100 миллиардов рублей и не находящийся под контролем государства.

Единственным из банков, заявившим об отказе обслуживать ВПК, пока стал Альфа-банк. На новогодних праздниках основатель Альфа-групп Михаил Фридман заявил Forbes, что из-за западных санкций банк перестает обслуживать российские оборонные предприятия. Как пояснил позже совладелец банка, член набсовета Альфа-групп Петр Авен, банк был вынужден пересмотреть сотрудничество с предприятиями ОПК, так как они находятся под санкциями.