Минфин на аукционах в среду предложит ОФЗ на 50 млрд руб

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Минфин РФ на аукционах 28 февраля предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на общую сумму 50 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

На первом аукционе ведомство предложит ОФЗ серии 26225 с погашением в мае 2034 года на 25 миллиардов рублей, на втором - ОФЗ серии 26223 с погашением в феврале 2024 года также на 25 миллиардов рублей.

Минфин РФ на предыдущих аукционах, состоявшихся 21 февраля, разместил ОФЗ двух серий на 45,9 миллиарда рублей при совокупном спросе в 117,1 миллиарда рублей.