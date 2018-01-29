Сбербанк в 2018 г профинансирует по нормам ислама сделки в РФ объемом более чем 1 млрд руб

АНОСИНО (Московская область), 27 фев - ПРАЙМ. Сбербанк SBER до конца года планирует на российском рынке поучаствовать в сделках более чем на 1 миллиард рублей с использованием инструментов так называемого партнерского финансирования (исламского банкинга), заявил зампред правления банка Олег Ганеев.

Партнерский или исламский банкинг — это альтернативный вид финансовых услуг, соответствующих принципам финансирования, которое широко применяют в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Главная особенность финансовых услуг в партнерском банкинге — отказ от ссудного процента, высокорисковых операций и сделок с неопределенностью.

"Если говорить о внутреннем финансировании, то это более 1 миллиарда (рублей - ред.) сделок с использованием инструментов лизинга, по поставкам оборудования различного назначения, по транспортной инфраструктуре; также есть вопросы, связанные с модернизацией энергетической инфраструктуры и с энергосбережением. Это сделки, которые мы ожидаем к реализации", - сказал Ганеев, выступая на первом Российском исламском экономическом форуме.

"Интерес к партнерскому финансированию не только в регионах с большим мусульманским населением. Есть бизнесмены, которые хотят идти в эти сделки именно исходя из этических соображений", - позже сообщил он журналистам.

Он также отметил, что сейчас у Сбербанка на финальной стадии находится "зарубежные" сделки с использованием инструментов партнерского финансирования на 130 миллионов долларов, "если говорить конкретно про Сбербанк, про тот pipeline (процесс разработки сделки - ред.), который до конца года с очень высокой степенью вероятности будет реализован".

"Во-первых, мы ожидаем, что будут выбраны лимиты по тем сделкам, которые уже заключены, это более 30 миллионов долларов по финансированию поставок нашей сельскохозяйственной продукции за рубеж. Это новый инструмент, который в принципе нашим клиентам потенциально открывает рынки сбыта. Также на похожую тематику у нас в pipeline 100 миллионов долларов до конца года", - сказал он, добавив, что это только те сделки, которые находятся на финальной стадии.