S&P повысило рейтинг ВЭБа, Альфа-банка, "Юникредит банка " и "БНП Париба"

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило долгосрочный рейтинг Внешэкономбанка (ВЭБ) в местной валюте до "BBB" с "BBB-" после повышения рейтинга РФ, прогноз - стабильный, говорится в сообщении агентства. Долгосрочный рейтинг госкорпорации в иностранной валюте повышен до "BBB-" с "BB+". Краткосрочный рейтинг ВЭБа в местной валюте повышен до "A-2" с "A-3", в иностранной - до "A-3" с "B".

Агентство также повысило долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной и национальной валютах трех российских банков - Альфа-банка, "Юникредит банка" и "БНП Париба" - вслед за недавним повышением рейтинга РФ, говорится в пресс-релизе агентства.

Рейтинг банка "Юникредит" был поднят до "BBB-" с "BB+", со стабильным прогнозом. Рейтинг Альфа-банка был повышен до "BB+" с "BB", также со стабильным прогнозом, рейтинг "БНП Париба банка" - до "BBB-" с "BB+" (прогноз тоже стабильный). Кроме этого агентство также повысило рейтинги долговых обязательств ООО "Фольксваген Банк РУС".

"Мы повысили рейтинги "БНП Париба" и "Юникредит банка", а также рейтинги по долговым обязательствам банка "Фольксваген Банк РУС", так как они ограничены рейтингом суверена. По нашему мнению, кредитоспособность этих финансовых институтов будет зависеть от кредитоспособности правительства РФ, и в то же время мы продолжаем ожидать поддержку для этих институтов со стороны материнских банков", - сообщается в релизе агентства.

Повышение рейтинга Альфа-банка связано с тем, что готовность российского правительства оказывать поддержку системно значимым банкам увеличилась, пишет агентство. В этом случае повышение рейтингов отражает дополнительную ступень потенциальной экстраординарной поддержки со стороны правительства, которую агентство не включало в рейтинг ранее.

При этом аналитики агентства отмечают, что операционная среда для российских банков останется трудной, по крайней мере в 2018 году. "Хотя мы ожидаем, что давление на качество активов ослабится на фоне растущей экономической активности, восстановление банковского сектора займет много времени и будет неравномерным", - добавляет агентство.

На прошлой неделе, 24 февраля, Standard & Poor's повысило рейтинг России до инвестиционного уровня "BBB-" со спекулятивного "BB+" благодаря взвешенному экономическому курсу и улучшению механизма трансмиссии денежно-кредитной политики. Прогноз по рейтингу РФ стабильный.