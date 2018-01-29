"Сбербанк КИБ": Минфин может уже в марте выйти на внешний рынок заимствований

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Минфин России на фоне повышения суверенного рейтинга агентством S&P может уже в марте выйти на внешний рынок заимствований, пишет в ежедневном обзоре долговых рынков руководитель аналитического подразделения компании "Сбербанк SBER КИБ" Александр Кудрин.

S&P в субботу повысило рейтинг России до инвестиционного уровня "BBB-" со спекулятивного "BB+", прогноз по рейтингу - стабильный. В то же время Fitch подтвердило инвестиционный рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. Теперь Россия имеет два рейтинга инвестиционного уровня от "большой тройки" рейтинговых агентств. И лишь по версии Moody's он находится на спекулятивном уровне "Ва1", с позитивным прогнозом.

"С учетом повышения рейтинга РФ по версии S&P до инвестиционного уровня, а также продолжающегося роста доходности казначейских облигаций США мы полагаем, что минфин предпочтет не откладывать размещение (новых еврооблигаций - ред.) и, возможно, проведет его уже в марте", - говорится в обзоре. Минфин РФ в текущем году планирует разместить евробонды на 3 миллиарда долларов и обменять бумаги старых выпусков на новые еще на 4 миллиарда. Организатором размещения и обмена евробондов РФ выбран "ВТБ Капитал".

Аналитик также полагает, что Минфин предпочтет размещать длинные инструменты. "Однако бумаг с погашением через восемь-десять лет уже достаточно много, поэтому более вероятно, что ведомство предпочтет выпустить облигации на 15-30 лет. Более длинный срок обращения, на наш взгляд, маловероятен", - считает он.

Спрос на суверенные бумаги остается значительным: на это, в частности, указывает заметный рост (на 1 процентный пункт) котировок длинных бумаг после решения S&P, продолжает аналитик. "Поэтому мы полагаем, что Минфин без труда разместит весь объем еврооблигаций с минимальной премией ко вторичному рынку (3-10 базисных пунктов)", - говорится в обзоре.

В рамках же обмена бумаг старых выпусков, по мнению аналитика, Минфин постарается изъять из обращения бумаги "Россия-30", которые сконцентрированы на балансе группы "Открытие". В 2017 году ведомство выкупило именно эти облигации.