Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38,2%

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка SBER по МСФО в 2017 году выросла на 38,2% по сравнению с 2016 годом, до 748,7 миллиарда рублей годом ранее, сообщил банк.

"Чистая прибыль составила 748,7 миллиарда рублей, увеличившись на 38,2% по сравнению с 2016 годом", - говорится в сообщении.

Чистая прибыль Сбербанка оказалась выше консенсус-прогноза, составленного на основе опроса аналитиков, которые ожидали роста прибыли крупнейшего российского банка за 2017 год до 746,6 миллиарда рублей.

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В четвертом квартале чистая прибыть банка составила 172,4 миллиарда рублей, увеличившись на 21,6% в годовом выражении.

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Чистые процентные доходы Сбербанка за прошлый год выросли на 6,6% и составили 1,452 триллиона рублей. За четвертый квартал 2017 года чистые процентные доходы составили 382,9 миллиарда рублей, увеличившись на 7,8% относительно аналогичного периода прошлого года.

Чистые комиссионные доходы увеличились за год на 12,9%, до 394,2 миллиарда рублей, в четвертом квартале 2017 года они составили 118 миллиардов рублей, увеличившись на 21,1% по сравнению с четвертым кварталом 2016 года. Основным фактором роста были доходы от операций с банковскими картами (за вычетом соответствующих расходов), которые выросли на 32,8% в четвертом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сбербанк сократил чистые расходы от создания резерва в 2017 году на 16,1% - до 287,3 миллиарда рублей против 342,4 миллиарда рублей по итогам 2016 года. При этом банк увеличил отчисления в резервы в четвертом квартале - они составили 73,2 миллиарда рублей в сравнении с 57,7 миллиарда рублей за аналогичный период 2016 года, что соответствует стоимости кредитного риска в размере 149 базисных пунктов против 122 базисных пунктов годом ранее.

В то же время операционные расходы за прошлый год показали небольшое снижение в 0,7% и составили 672,8 миллиарда рублей. Операционные расходы группы в четвертом квартале 2017 года составили 203,9 миллиарда рублей, увеличившись незначительно - на 0,9% относительно аналогичного периода прошлого года, благодаря оптимизации расходов по большинству основных статей. По данным банка, отношение операционных расходов к операционным доходам за прошлый год составило 35,2% против 39,7% в 2016 году.

Отношение чистых комиссионных доходов к операционным расходам по результатам 2017 года улучшилось до 58,6% против 51,52% в 2016 году.

КРЕДИТЫ И ВКЛАДЫ

Сбербанк в 2017 году увеличил общий объем кредитования на 6,6% - до 19,89 триллиона рублей.

Розничный кредитный портфель банка вырос на 13,6% - до 5,7 триллиона рублей. Как отмечается в пресс-релизе банка, основным драйвером стал рост ипотечного портфеля на 16% в годовом выражении.

Банк нарастил и корпоративный кредитный портфель: по итогам 2017 года объем корпоративных кредитов достиг 14,17 триллиона рублей, увеличившись за год на 4%.

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле снизилась в прошлом году на 0,2 процентного пункта - до 4,2%. Коэффициент покрытия неработающих кредитов созданными резервами по итогам года увеличился на 10,5 процентного пункта - до 167,8%.

Средства клиентов Сбербанка за прошлый год выросли на 6% - до 19,81 триллиона рублей, что обусловлено притоком средств как корпоративных, так и розничных клиентов. Средства физлиц за год выросли на 7,8% - до 13,42 триллиона рублей, а средства юрлиц показали рост на 2,5% - до 6,4 триллиона рублей.

КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Объем ценных бумаг в портфеле Сбербанка за прошлый год показал значительный рост на 21% - по итогам года стоимость портфеля составила 3,29 триллиона рублей.

Собственные средства кредитной организации выросли на 21,6% и составили по итогам года 3,43 триллиона рублей. Основным драйвером роста стала нераспределенная прибыль.

Активы банка за 2017 год выросли на 6,9% и составили 27,112 триллиона рублей. Активы, взвешенные с учетом риска, выросли на 9,1% - до 29,5 триллиона рублей.

Величина общего капитала на конец года составила 3,82 триллиона рублей, увеличившись в годовом выражении на 17,8%.

Коэффициент достаточности базового капитала первого уровня по стандарту Базель III составил 11,4% по итогам года, что на 120 базисных пунктов выше показателя 2016 года. Коэффициент достаточности общего капитала вырос на 100 базисных пунктов и составил 13%.



