"Газпром" планирует разместить 5-летние евробонды в швейцарских франках

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP планирует разместить пятилетние еврооблигации, номинированные в швейцарских франках, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, ориентир доходности составляет около 1,75%.

"Газпром" 26-27 февраля провел в Женеве и Цюрихе встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов. В зависимости от рыночных условий, компания планировала разместить бумаги с погашением через 5-7 лет.

Организаторами выступают Газпромбанк, Renaissance Capital, UBS и "ВТБ Капитал".