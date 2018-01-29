"Тинькофф банк": Рынок кредитных карт РФ в 2017 г вырос на 12,3%

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Рынок кредитных карт РФ по итогам 2017 года вырос на 12,3% и достиг отметки в 1,122 триллиона рублей, следует из опубликованного "Тинькофф банком" исследования.

"Рынок кредитных карт России показывал уверенный рост на протяжении всего 2017 года, на конец года его объем составил 1,122 триллиона рублей. За 12 месяцев рынок кредитных карт вырос на 123 миллиарда рублей или на 12,3% в относительном выражении. Сильнее всего объем рынка увеличился в третьем квартале: на 58,2 миллиарда рублей, наибольший месячный рост был зафиксирован в сентябре - 26,3 миллиарда рублей", - сказано в документе.

"Учитывая положительную динамику потребительского кредитования в прошедшем году, можно с уверенностью ожидать, что в 2018 году рынок продолжит рост", - прогнозирует председатель правления "Тинькофф банка" Оливер Хьюз.

Отмечается, что 1 декабря 2017 года рынок кредитных карт достиг максимального значения за весь год: объем рынка составил 1,138 триллиона рублей, что всего на 21,4 миллиарда рублей меньше исторического максимума, зафиксированного 1 декабря 2014 года.

По данным банка, лидерами роста стали Сбербанк SBER, "Тинькофф банк" и Альфа-банк. Портфель Сбербанка на рынке кредитных карт по итогам года вырос на 3% и составил 510,6 миллиарда рублей, на долю банка приходится 45,5% рынка. "Тинькофф банк" увеличил портфель на 2,2% - до 130,2 миллиарда рублей, сохранив долю рынка равную 11,6%. Альфа-банк за 2017 год нарастил портфель на 13,8% - до 93,6 миллиарда рублей, его доля на рынке составила 8,3%. В пятерку лидеров также входят ВТБ (объединенный портфель "ВТБ 24" и ВТБ составил 92,6 миллиарда рублей) и банк "Восточный экспресс" с портфелем в 2,3 миллиарда рублей.

"В 2017 году сохранилась тенденция к увеличению концентрации рынка благодаря росту лидеров и сокращению портфелей остальных банков. К концу года совокупная доля пяти крупнейших банков увеличилась до 76,5%. Количество кредитных организаций с объемом портфеля более одного миллиарда рублей составило 34 с суммарной долей рынка равной 98,9%", - указывают авторы исследования.