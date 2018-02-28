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Страховая компания "Югория" выставлена на продажу, начальная цена 2,9 млрд руб


Компании / Финансы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 фев - ПРАЙМ. Власти Ханты-Мансийского автономного округа выставили на продажу 100% акций государственной страховой компании "Югория", сообщает в среду сайт регионального правительства.

Начальная цена 100% акций страховщика составляет 2,9 миллиарда рублей. Открытый аукцион назначен на 30 мая текущего года.

"Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, являющееся акционером АО "Государственная страховая компания "Югория", приняло решение о проведении открытого конкурса по продаже 100% акций компании. Данное решение соответствует стратегии региона в отношении приватизации непрофильных активов", - говорится в сообщении.

По словам первого вице-губернатора Югры Геннадия Бухтина, в правительстве региона надеются, что "на аукцион придут серьезные стратегические инвесторы". "В настоящее время интерес проявляют ряд крупнейших финансово-промышленных групп России", - приводятся в сообщении слова Бухтина. Как пояснили в департаменте общественных и внешних связей региона, о планах приватизировать "Югорию" правительство заявляло с 2008 года.

В конце января ФАС РФ удовлетворила ходатайство ООО "Открытый мир", которое является акционером страховой компании "Опора", о приобретении 100% голосующих акций ГСК "Югория".

"Югория" — универсальная страховая компания, предоставляющая широкий спектр страховых услуг. Основана в 1997 году. Единственным акционером компании является Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

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