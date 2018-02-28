Минфин разместил ОФЗ двух серий на 50 млрд руб при спросе в 140,3 млрд руб

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Минфин РФ на аукционе в среду в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 50 миллиардов рублей при совокупном спросе в 140,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении ведомства.

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ 26225 с погашением в мае 2034 года на 25 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 99,76% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,41% годовых. Средневзвешенная цена составила 99,836% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,4% годовых. Спрос — 66,21 миллиарда рублей.

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ 26223 с погашением в феврале 2024 года на 25 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 98,81% от номинала, доходность по цене отсечения — 6,86% годовых. Средневзвешенная цена составила 98,9916% от номинала, средневзвешенная доходность — 6,82% годовых. Спрос — 74,129 миллиарда рублей.