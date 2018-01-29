Греф считает, что конкуренция в банковском секторе РФ не снизилась из-за громких санаций

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Конкуренция в банковском секторе РФ не снизилась из-за последних громких санаций, образующиеся в итоге банковские группы составят серьезную конкуренцию Сбербанку SBER, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в понедельник сообщила, что доля госбанков в активах банковского сектора РФ возросла до 66,2% после перехода "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка PSBR под контроль в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) с 59,2% в начале 2017 года. Также она отметила, что регулятор не собирается останавливать процесс оздоровления банковского сектора из-за опасений огосударствления системы, стараясь при этом быстрее выводить на рынок санированные банки.

"Сейчас говорят, что конкуренция в банковском секторе снижается. Я не уверен, что это правда, потому что банки, которые были рекапитализированы за последние несколько лет - не могу сказать, что эти банки были для нас конкурентами, мы их не рассматривали как конкурентов. Сейчас новые банковские группы, в том числе две группы, которые появились, для нас составят конкуренцию, конкуренция будет достаточно высокой", - сказал Греф в ходе телефонной конференции с аналитиками по итогам результатов по МСФО.

По его мнению, такая конкуренция окажет давление на маржу Сбербанка. "Сделает так, что мы будем чувствовать конкурентов во всех областях нашего бизнеса. Я думаю, что это положительное изменение для сектора, и это будет большой вызов для банков", - считает глава крупнейшего российского банка.

Банк России в прошлом году взял на санацию через ФКБС три крупных российских банка: в августе и сентябре ЦБ объявил о санации банка "ФК Открытие" и Бинбанка, в середине декабря — Промсвязьбанка. В начале февраля текущего года Набиуллина сообщила, что регулятор принял решение объединить санируемые Бинбанк и "ФК Открытие" за исключением доли плохих активов.

А в среду, 21 февраля, ЦБ сообщил, что утвердил план санации банка "Советский", функции временной администрации возложены на ФКБС. Ранее этот банк санировался Татфондбанком, который в прошлом году лишился лицензии.