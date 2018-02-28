"ФК Открытие" докапитализирует своего брокера при негативном решении суда

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Банк "ФК Открытие" сможет при необходимости докапитализировать своего брокера в случае негативного решения апелляционного суда в Санкт-Петербурге в разбирательстве с экс-клиентами брокерской компании Кузьмиными и ООО "Рубин" из Самары, заявил журналистам руководитель пресс-службы "ФК Открытие" Артем Бочкарев.

"Мы внимательно следим за ситуацией. Считаем, что внешние факторы не должны ставить под угрозу деятельность "Открытие Брокер". Мы уверены в своей правоте, рассчитываем на справедливое решение суда. Но при этом банк "Открытие" как акционер "Открытие Брокер" в любом случае гарантирует достаточность капитала и соблюдение всех регуляторных требований", - сказал Бочкарев.

СУД

Приморский районный суд Санкт-Петербурга в конце декабря 2017 года встал на сторону экс-клиентов "Открытие Брокер" семьи Кузьминых и ООО "Рубин" из Самары в их споре с брокером и присудил выплатить 1,7 миллиарда рублей истцам. Суд решил, что брокер обязан отвечать за действия третьих лиц – своих агентов – перед своими клиентами "как за свои собственные".

По словам гендиректора "Открытие Брокер" Юрия Минцева, в этой истории есть еще один участник – самарский трейдер Алексей Верещагин, которому истцы доверили пароли от своих брокерских счетов и ведение инвестиционной деятельности. Верещагин возглавлял компанию ООО "Волга Капитал", которая была агентом, в том числе, и "Открытие Брокер". Из-за его неудачной стратегии клиенты потеряли средства. Часть этих потерь удалось отсудить Кузьминым и ООО "Рубин". "Открытие Брокер" подал апелляцию в Санкт-Петербургский городской суд и надеется выиграть ее. Заседание состоится 6 марта.

ПОЗИЦИЯ

По словам заместителя гендиректора "Открытие Брокер" Андрея Салащенко, у истцов были открыты брокерские счета, с которых велась активная торговля через систему Quik в основном ближайшими фьючерсами на пару доллар-рубль и на индекс РТС Московской биржи с марта 2014 по март 2015 года. "Там разные были случаи: по максимуму он (клиент – ред.) открывался, открывался со вторым или другим плечом. Сделок было много. Причем не было такой ситуации, чтобы каждая позиция приводила к убыткам. Были как прибыльные, так и убыточные группы сделок", - прокомментировал ситуацию он.

По словам заместителя гендиректора по правовым вопросам "Открытие Брокер" Елены Рязановой, брокер предоставил суду все поручения, в том числе голосовые, и брокерские отчеты о сделках этих клиентов, однако суд посчитал, что "достоверных доказательств, подтверждающих получение ответчиком поручений истцов на совершение сделок, в материалы дела не представлено", как указано в решении суда. При этом Рязанова добавила, что суд не привлекал экспертов из Банка России и НАУФОР в ходе разбирательств.

"Мы изучаем обстоятельства спора. У нас вызывает озабоченность, что на профучастника может быть возложена ответственность за нарушения, риски которых находятся за пределами его контроля - использование паролей доступа клиентов другими лицами. Брокер не должен сомневаться в том, что операции инициированы клиентом, если они проводятся с использованием предоставленных клиенту паролей", - заявил РИА Новости президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

При этом экс-клиент "Открытие Брокер" Владимир Кузьмин отказался комментировать ситуацию РИА Новости. Агентство также пока не располагает комментарием Банка России.