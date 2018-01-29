Сбербанк в 2018 г планирует рост ипотечного портфеля ближе к 20%

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Сбербанк SBER, занимающий более половины рынка ипотеки в РФ, планирует в 2018 году увеличить свой ипотечный портфель на 20% после 16% роста по итогам 2017 года, заявил зампред правления банка Александр Морозов.

"Что касается роста портфеля, мы ожидаем двухзначного роста - ближе к 20% по ипотечному портфелю", - сказал Морозов на телефонной конференции для инвесторов.

В среду Сбербанк отчитался по МСФО по итогам 2017 года. Согласно отчетности, рост ипотечного портфеля в годовом выражении составил 16%.

В начале января глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что по оценкам крупнейшего российского банка, 2018 год будет рекордным с точки зрения ипотеки и спроса на жилье. Тогда же он говорил, что ставки по ипотеке в России при инфляции в 4% могут начинаться с 6,5%, хотя это пока недостижимо в 2018 году.