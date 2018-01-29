FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Греф считает хорошей идеей приватизацию ряда госбанков в течение двух лет


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Глава Сбербанка SBER Герман Греф считает слишком высокой долю госбанков в 70% в российском банковском секторе, считает хорошей идеей приватизацию некоторых из них в течение ближайших двух лет.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в понедельник сообщила, что доля госбанков в активах банковского сектора РФ возросла до 66,2% после перехода "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка PSBR под контроль в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) с 59,2% в начале 2017 года. Также она отметила, что регулятор не собирается останавливать процесс оздоровления банковского сектора из-за опасений огосударствления системы, стараясь при этом быстрее выводить на рынок санированные банки.

"Возможно, не самое позитивное последствие оздоровления (банковского рынка регулятором - ред.) - это то, что около 70% госбанков будут игроками на этом рынке. Я думаю, будет хорошей идеей, если государство и ЦБ после выборов смогут провести приватизацию некоторых игроков, потому что 70% госбанков на рынке, для моего понимания, это слишком много", - сказал Греф в ходе телефонной конференции с аналитиками.

"Если некоторые банки смогут быть приватизированы в ходе следующих двух лет, то весь процесс будет очень положительным, я считаю", - полагает глава крупнейшего российского банка.

Банк России в прошлом году взял на санацию через ФКБС три крупных российских банка: в августе и сентябре ЦБ объявил о санации банка "ФК Открытие" и Бинбанка, в середине декабря — Промсвязьбанка. В начале февраля текущего года Набиуллина сообщила, что регулятор принял решение объединить санируемые Бинбанк и "ФК Открытие" за исключением доли плохих активов.

А в среду, 21 февраля, ЦБ сообщил, что утвердил план санации банка "Советский", функции временной администрации возложены на ФКБС. Ранее этот банк санировался Татфондбанком, который в прошлом году лишился лицензии.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ