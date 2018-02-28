ЦБ РФ: Рост страховых премий по итогам 2017 г составил 8,3%

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Рост страховых премий в РФ по итогам 2017 года составил 8,3%, объем взносов достиг 1,279 триллиона рублей, сообщает Банк России в среду.

"Рост страховых премий по итогам 2017 года составил 8,3%. Объем взносов достиг 1,279 триллиона рублей... Выплаты по договорам страхования по итогам 2017 года выросли всего на 0,8%, составив 509,7 миллиарда рублей. В сегменте ОСАГО объем выплат достиг 175,5 миллиарда рублей (плюс 1,7% за год)", — говорится в сообщении.

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ

Страхование жизни удерживает лидирующую позицию благодаря сохранению высоких темпов прироста взносов на 53,7% за 2017 год, до 331,5 миллиарда рублей. Занимаемая этим видом страхования доля рынка достигла 25,9%, увеличившись за год на 7,7 процентного пункта.

В структуре премий по страхованию жизни наибольший прирост ЦБ отмечает у прочего страхования жизни, на 61,1%, до 285 миллиарда рублей, включающего страхование жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика. Страхование жизни заемщика увеличилось на 20,3%, до 45,1 миллиарда рублей, а пенсионное страхование жизни выросло на 3,2%, составив 1,4 миллиарда рублей.

Доминирующая доля банковского канала продаж в совокупных взносах по страхованию жизни выросла на 4 процентных пункта, до 88,2%. В совокупных страховых взносах эта доля составила 30,6% (плюс 5,9 процентного пункта).

"Интерес банков к продвижению страховых продуктов объясняется высокими комиссиями: вознаграждение кредитных организаций за реализацию продуктов по страхованию жизни составило 50,5 миллиарда рублей, страховых продуктов в целом – 96,9 миллиарда рублей (доли вознаграждения банков во взносах, полученных через них, достигли 17,3 и 24,8% соответственно)", — отмечает регулятор.

Положительная динамика среди основных видов страхования отмечается также в страховании от несчастных случаев и болезней — рост на 12,3% и ДМС — на 1,6%.

АВТОСТРАХОВАНИЕ

Сегмент автострахования продолжает сжиматься, считает ЦБ. Сокращение взносов по ОСАГО на 5,2% за 2017 год привело к уменьшению занимаемой доли рынка на 2,5 процентного пункта, до 17,4%. Средняя стоимость страхового полиса по итогам 2017 года уменьшилась до 5,8 тысячи рублей (годом ранее — 6,1 тысячи рублей).

По мнению регулятора, это в том числе связано с распространением е-ОСАГО, которое привело к более широкому охвату страхователей с низкими территориальными коэффициентами и росту числа автовладельцев, получивших скидку за безаварийную езду.

Доля страховых премий по договорам ОСАГО, заключенным через интернет, увеличилась за 2017 год на 11,9 процентного пункта, достигнув 12,8% от совокупных взносов по ОСАГО.

По итогам 2017 года в 20 регионах коэффициент выплат по ОСАГО превышал 100% (годом ранее — в 14 регионах). В страховании жизни прирост выплат составил 21,7% (до 36,5 миллиарда рублей), что обусловлено окончанием срока действия заключенных ранее долгосрочных договоров.

Объем взносов по страхованию автокаско снизился на 4,8%, до 162,5 миллиарда рублей.