Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля к доллару на 2018-2020 гг

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Сбербанк SBER улучшил прогноз по курсу рубля к доллару на 2018-2020 годы, следует из презентации крупнейшего российского банка.

Так, курс рубля к доллару на 2018 год прогнозируется банком на уровне 58 рублей вместо 59 рублей ранее, на 2019 год - 58,5 рубля вместо 59,5 рубля ранее, на 2020 год - 59 рублей вместо 60 рублей.

Исходя из презентации, Сбербанк ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку в 2018 году до 6,75%, а к 2020 году - до 6,5%. Инфляцию в РФ на 2018-2020 годы Сбербанк ожидает на уровне 4%.