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Telegram не исключает отказа от ICO


Компании / Финансы / Рынки / Банки

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Компания-владелец мессенджера Telegram, основанная Павлом Дуровым, может отказаться от первичного размещения криптовалюты (Initial coin offering — ICO), пишет РБК со ссылкой на две презентации проекта, предназначенных для потенциальных инвесторов.

Напомним, что Дуров готовил размещение криптовалюты (токенов) Gram в марте, но его могут заменить двумя закрытыми раундами для квалифицированных инвесторов.

Как следует из презентации для инвесторов, подлинность которой изданию подтвердили несколько источников инвестиционной среды, отмечается, что Telegram в общей сложности намерен привлечь инвестиции на сумму до $3 млрд. Планируется выпустить 5 млрд токенов Gram, из которых 52-54% компания намерена выделить инвесторам, 4% — разработчикам проекта, 42-44% останутся в качестве резерва.

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