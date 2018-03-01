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Власти Китая попросили Xiaomi провести IPO на бирже в материковой части страны


Компании / Финансы

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Китай хочет, чтобы один из крупнейших технологических стартапов провел первичное размещение акций на родном рынке, сообщает Dow Jones.

Власти Китая попросили производителя смартфонов Xiaomi Corp. провести IPO в материковой части страны, говорят осведомленные источники. Хотя сейчас компания, по словам источников, рассматривает двойной листинг в материковом Китае и Гонконге, ее планы могут измениться.

Первичное размещение акций Xiaomi, по результатам которого компания привлечет, предположительно, 10 млрд долларов и которое состоится во 2-м полугодии, по мнению источников, может стать крупнейшим мировым IPO в этом году. Xiaomi рассчитывает на оценку в диапазоне от 80 млрд до 100 млрд долларов, утверждают источники. Представитель Xiaomi отказалась от комментариев. Представители Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая не ответили на просьбу о комментариях.

Двойной листинг ознаменует победу китайских регуляторов, которые в последнее время пытаются найти способы побудить больше местных компаний присутствовать на национальных рынках капитала. Ранее несколько ведущих технологических гигантов разместили акции на зарубежных биржах.

Бумаги Alibaba Group Holding Ltd., Tencent Holdings Ltd. и Baidu Inc. получили листинг за пределами материкового Китая. Акции китайских фирм, прошедших IPO в США, не могут торговаться на биржах материкового Китая.

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