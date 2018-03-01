МОСКВА, 1 марта. - ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 18 /1972/.

В "Вестнике..." опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

- указание № 4543-У от 27.09.2017 "О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50113 от 22.02.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- указание № 4618-У от 27.11.2017 "О методике определения доли банковской деятельности в деятельности банковского холдинга" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49920 от 6.02.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- указание № 4619-У от 27.11.2017 "О порядке и сроках раскрытия и представления банковскими холдингами консолидированной финансовой отчетности" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49985 от 9.02.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- указание № 4620-У от 27.11.2017 "О внесении изменений в Указание Банка России от 9 сентября 2015 года № 3780-У "О порядке уведомления Банка России об образовании банковского холдинга, о создании управляющей компании банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49919 от 6.02.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- указание № 4701-У от 23.01.2018 "О внесении изменения в пункт 4 Указания Банка России от 30 июня 2017 года № 4442-У "О правилах осуществления перевода остатков денежных средств со счетов территориальных органов Федерального казначейства" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50076 от 19.02.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- указание № 4703-У от 23.01.2018 "О внесении изменений в Указание Банка России от 27 июня 2014 года № 3304-У "Об отчетности операторов платежных систем по платежным системам, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50038 от 14.02.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- указание № 4726-У от 22.02.2018 "О признании утратившим силу Положения Банка России от 21 сентября 2001 года № 153-П "Об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции" /вступает в силу со дня вступления в силу Инструкции Банка России от 21 ноября 2017 года № 182-И "О допустимых сочетаниях банковских операций небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, и об осуществлении Банком России надзора за их соблюдением"/;

- приказ № ОД-438 от 20.02.2018 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 19 января 2018 года № ОД-92";

- приказ № ОД-439 от 20.02.2018 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 21 декабря 2017 года № ОД-3586";

- приказ № ОД-442 от 20.02.2018 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 19 января 2018 года № ОД-92";

- приказ № ОД-443 от 20.02.2018 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 21 декабря 2017 года № ОД-3586";

- приказ № ОД-451 от 21.02.2018 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 19 января 2018 года № ОД-84";

- приказ № ОД-453 от 21.02.2018 "О прекращении исполнения государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" функций временной администрации по управлению банком "Тимер Банк" /публичное акционерное общество/ "Тимер Банк" /ПАО/ /г. Казань/";

- приказ № ОД-455 от 21.02.2018 "О возложении на общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора" функций временной администрации по управлению банком Акционерное общество Банк "Советский" АО Банк "Советский" /г. Санкт-Петербург/";

- приказ № ОД-478 от 22.02.2018 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк "ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ" /Общество с ограниченной ответственностью/ КБ "ЕВРОСТАНДАРТ" /ООО/ /г. Москва/";

- приказ № ОД-479 от 22.02.2018 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы" ООО КБ "Регионфинансбанк" /г. Москва/";

- приказ № ОД-480 от 22.02.2018 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом" АО НКО "ПКД" /г. Москва/";

- приказ № ОД-491 от 26.02.2018 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 20 сентября 2017 года № ОД-2724".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в 2017 г; сообщение АСВ для вкладчиков Банка СБРР /ООО/; сообщение об исключении ОАО Банк "Соотечественники" из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов.