ЦБ принял решение аннулировать лицензии брокерской, дилерской деятельности ИФК "Метрополь"

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Банк России принял решение с 1 декабря 2018 года аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности, выданные ООО "Инвестиционная финансовая компания "Метрополь", говорится в сообщении ЦБ РФ.

"Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения обществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Действие лицензий прекращается с 1 декабря 2018 года", - указывается в сообщении.

Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 1 декабря 2018 года, сообщает ЦБ.

Группа компаний "Метрополь" - крупная международная инвестиционная промышленная группа с российским капиталом. Компании группы работают в различных областях: биржевые операции, управление финансовыми средствами и консалтинг, банковский бизнес и инвестиционная деятельность, освоение и разработка месторождений, работа на рынках недвижимости и туристических услуг, поддержка инновационных проектов.